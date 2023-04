I volontari della squadra comunale di Protezione civile di Grimacco sono intervenuti ieri sera e questa mattina, per la rimozione di alcune piante finite sulla carreggiata nel tratto di strada Clodig-Trusgne.

La strada è stata messa in sicurezza e al momento il tratto è aperto in attesa di ulteriori verifiche tecniche del versante, finalizzate ad accertare la sua stabilità. Sul posto anche l’operaio del Comune, il sindaco e i vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita per la caduta alberi e non ci sono frazioni isolate.