Caro bollette, attenti al colore della fiamma del fornello a gas

Fornello a gas, attenzione al colore della fiamma.

Con il prezzo del gas alle stelle e le bollette che fanno tremare i polsi, è bene stare attenti anche ai dettagli, a cominciare dal colore della fiamma del fornello. Ma qui, attenzione, ci sono un sacco di “leggende metropolitane” da sfatare. Una di queste, rimanendo in tema di gas, è quello legata proprio al colore della fiamma.

In questi giorni infatti non sono pochi i post sui social e le “raccomandazioni” varie nelle quali si consiglia di osservare con attenzione proprio il colore della fiamma: se la fiamma è azzurra, si dice, tutto bene, se invece è gialla o arancione occhio perchè “vi stanno vendendo gas miscelato con aria”. E il risultato sarebbe quello di consumare di più per avere lo stesso risultato.

Ebbene, la causa non può certo essere quella: il colore della fiamma del piano cottura è certamente a volte azzurro, a volte giallo o arancione, ma il motivo è da ricercare nel processo di miscelazione del metano all’ossigeno all’interno del piano cottura. Eventuali impurità negli ugelli del fornello, per esempio, causano la fiamma gialla, che produce una temperatura inferiore, ma questo non ha nulla a che vedere con la “qualità” del gas che arriva nelle cucine. Senza contare che il gas metano mescolato con ossigeno trasformerebbe ogni condotta cittadina in una bomba pronta ad esplodere. L’unica raccomandazione, quindi, è quella di pulire bene la propria cucina, e in particolare i fuochi e gli ugelli del fornello.