Pierino Mariuzza, 80 anni, morto per un malore improvviso.

Era diventata ormai una consolidata abitudine, quella di andare nella vecchia casa di famiglia di via Piutti, accompagnato dalla moglie, per dare da mangiare al gatto Lillo: solo che questa volta Pierino Mariuzza, 80 anni, non ce l’ha fatta.

E’ stato infatti colpito da malore improvviso lungo la strada, e si è accasciato accanto alla moglie. I soccorsi, subito allertati, hanno tentato di rianimarlo, e in un primo momento sembravano esserci riusciti, tanto da trasportarlo d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Dove però l’anziano udinese è morto poco dopo il ricovero, per la disperazione della moglie Giorgetta: erano sposati da 56 anni. I funerali saranno celebrati lunedì 10 ottobre, alle 14, nella chiesa di San Pio X.