Caro bollette, un’azienda del Friuli rimborsa le utenze luce e gas ai dipendenti

Il progetto welfare della Techno Serramenti.

Benessere del personale come filosofia d’azienda. È la storia della Techno Serramenti Srl di San Giorgio di Nogaro. L’azienda leader nel settore dei serramenti ha attivato un piano welfare per i propri dipendenti.

Il programma prevede il rimborso delle utenze luce e gas ai dipendenti dell’azienda. Per farlo, verranno impiegati i premi aziendali, destinati al fondo “We’ll work”. Per Stefano Viciguerra e Rudi Del Bianco, i due titolari di Techno Serramenti, al primo posto ci sono le famiglie dei dipendenti, che vogliono aiutare in un momento così delicato.

L’obiettivo è quello di conciliare famiglia, lavoro e salute mediante aiuti economici che sollevino i dipendenti dai costi della vita odierna. Secondo i titolari, misure di questo tipo sono fondamentali per instaurare un dialogo tra le diverse figure aziendali.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dall’assessore alle attività produttive e turismo del Fvg Sergio Emidio Bini, che su Facebook scrive: “Una bella storia da San Giorgio di Nogaro. Merito del nuovo piano welfare e della lungimiranza dei giovani titolari. Questo è il Friuli che aiuta e si rimbocca le maniche! Complimenti!”

L’azienda udinese conta ad oggi 17 dipendenti coinvolti dal piano welfare, ai quali si aggiungono sei figure esterne (cinque montatori e un tecnico), attivi anche nel salone di Udine. Con oltre 15 anni di attività, la Techno Serramenti opera in tutto il nord est, grazie all’imprenditorialità moderna dei due giovani titolari.