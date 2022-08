Cos’è l’infrastruttura di rete aziendale wireless

È Risaputo che le aziende, per poter svolgere al meglio la propria attività, necessitano di una pluralità di strumenti. In concreto questi possono variare a seconda della tipologia di azienda, ad esempio un’azienda che lavora nel mondo tessile avrà un’organizzazione diversa da un’azienda che opera nel settore del food. Tuttavia, occorre precisare che, al tempo stesso, esistono una pluralità di strumenti che possono essere definiti come “comuni” a tutte le attività. Tra di essi rientra certamente la connessione a internet. Qualsiasi azienda, infatti, necessita di una connessione a internet veloce e stabile per poter svolgere le attività più basilari come, ad esempio, emettere la fattura elettronica oppure le attività più complesse, come la gestione delle infrastrutture di rete.

Cosa sono le infrastrutture di rete

Con il termine “infrastruttura di rete”, si intende una risorsa sia hardware che software di una rete aziendale, che ne consente la gestione. Tuttavia, è bene precisare fin da subito che per farle funzionare al meglio è necessario utilizzare un modem performante, come ad esempio l’AWK. Mediante la suddetta infrastruttura è possibile consentire le comunicazioni, sia quelle interne che quelle esterne. Pertanto, è importante per ogni business essere dotato di un’infrastruttura di rete, al fine di migliorare l’efficienza e ridurre i costi relativi all’utilizzo di molteplici sistemi. A differenza di un’infrastruttura di rete pubblica, in quella aziendale viene utilizzato un sistema di cablaggio per collegare un solo edificio o più di uno, ma appartenenti alla stessa organizzazione. Pertanto, è l’azienda che dopo aver realizzato la propria infrastruttura, la gestisce, avvalendosi anche della collaborazione di aziende specializzate nella realizzazione di questo tipo di infrastrutture.

Tipi di infrastruttura di rete aziendale

Esistono diverse tipologie di infrastruttura di rete aziendale. La prima differenza che può essere fatta è tra il cloud computing e l’infrastruttura tradizionale, formata dal ripetitore (che riceve il segnale di rete e lo ritrasmette), lo switch per distribuire i dati, il router per indirizzarli, il modem e infine il firewall. Per scegliere l’infrastruttura di rete più confacente alle esigenze della propria azienda, è necessario tenere in considerazione diversi fattori, tra cui il numero e il tipo di applicazioni da installare e il numero di persone che dovranno accedervi. In ogni caso, è fondamentale scegliere un’infrastruttura di rete sicura, in grado di respingere in maniera rapida gli attacchi degli hacker.

Layout di rete

L’infrastruttura di rete aziendale può essere sviluppata secondo diversi layout. Con questo termine si intende il collegamento delle diverse componenti (i cosiddetti nodi) e non la loro posizione nello spazio. Il layout definito “punto a punto” prevede il collegamento di due nodi, mentre quello lineare ha un collegamento mediante “rami”. Vi sono, poi, layout semplici e complessi: nella prima categoria rientrano il layout lineare aperto, dove ogni nodo è collegato sia a quello precedente che a quello successivo, e il layout ad anello, dove tutti i collegamenti sono adiacenti tra loro. I layout complessi, invece, permettono la creazione di strutture multilivelloe possono essere di diverse tipologie, anche se il layout complesso più diffuso è quello a stella, con uno switch che distribuisce le informazioni ai nodi.