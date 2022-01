L’indagine sull’e-learning in Italia.

Il Friuli Venezia Giulia è al 19esimo posto in Italia tra le regioni che offrono il miglior ambiente per l’E-learning. Un dato strettamente connesso, quindi, con il tema dell’apprendimento digitale, ora tanto d’attualità in tempi di quarantene forzate e didattica a distanza. La piattaforma di apprendimento digitale Preply ha pubblicato uno studio che fornisce informazioni sulla preparazione delle singole regioni per offrire agli studenti le migliori condizioni per un e-learning e un apprendimento online efficace. Lo studio dimostra quali regioni hanno investito bene le loro risorse e dove è ancora necessario migliorare.

La valutazione ha incluso informazioni sulle condizioni tecniche essenziali, come la velocità di internet e la disponibilità di computer per le famiglie, inoltre sono state fornite importanti informazioni sui finanziamenti per il miglioramento della struttura digitale delle scuole e la spesa pubblica per l’istruzione. Il risultato è la seguente lista comparativa con la Campania al primo posto e il Molise in coda alla classifica.

La regione Campania offre attualmente le migliori condizioni per la promettente partecipazione alle opportunità di apprendimento online, disponendo dell’internet su banda larga più veloce del paese (63 Mbps). Per quanto riguarda la didattica digitale, la Lombardia è la regione che ha investito la maggior somma di denaro per rafforzare la struttura digitale delle scuole, seguita da Campania e Lazio. La provincia di Trento risulta invece la provincia con la maggior disponibilità di computer, infatti il 74% delle famiglie trentine possiede almeno un dispositivo. Fanalino di coda per Friuli Venezia Giulia, insieme al Molise, a causa della bassa velocità di internet su banda larga e della bassa cifra dedicata alla digitalizzazione delle scuole.

Il punto di partenza di questa analisi è stata la domanda riguardo quali regioni italiane offrono le migliori condizioni per l’e-learning e la partecipazione efficiente alle opportunità educative digitali. Per rispondere a questa domanda, è stata valutata una serie di dati da fonti selezionate nelle aree di e-learning, infrastruttura digitale e vita quotidiana digitale. I dati sono stati selezionati perché forniscono informazioni che permettono una valutazione della qualità dell’accesso alle offerte di e-learning nelle singole regioni.

(Visited 82 times, 82 visits today)