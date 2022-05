iPhone, con l’aggiornamento alcuni modelli non funzioneranno più

Il nuovo aggiornamento sugli iPhone.

Sarà un bel grattacapo per i possessori di un iPhone6s, iPhone6s plus e iPhone6SE di prima generazione. La Apple ha previsto per il prossimo 6 giugno la presentazione del nuovo aggiornamento al fine di installare iOS 16 sugli iPhone.

Stando a quanto si apprende, gli iPhone non riuscirebbero a supportare il nuovo iOS venendo quindi esclusi dal nuovo aggiornamento. Questo perchè che hanno non dispongono della potenza insufficiente per reggere le nuove funzionalità dell’ultima versione di iOs.

(Visited 65 times, 65 visits today)