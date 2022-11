Bofrost continua a crescere e premia i prodotti del Friuli Venezia Giulia

Due nuovi prodotti del Friuli nel catalogo di Bofrost.

Bofrost, la più grande azienda italiana della vendita a domicilio di specialità alimentari surgelate e fresche, continua a premiare i fornitori del Friuli Venezia Giulia e del Nord Est, arricchendo la propria gamma con i migliori prodotti agroalimentari locali.

L’ultima novità in questo senso è l’introduzione, nella gamma dei freschi “L’Antica Magnolia”, dei salumi prodotti dall’azienda Lovison di Spilimbergo, provincia di Pordenone, una realtà familiare e artigianale attiva dal 1903 che ha ricevuto il riconoscimento del marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, riservato alle aziende locali che si impegnano sul fronte della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

In particolare, Lovison produrrà per Bofrost un musetto e un salame, entrambi realizzati con carni provenienti da suini selezionati, nati e allevati in Friuli Venezia Giulia, lavorate a caldo immediatamente dopo la macellazione, legati a mano come da tradizione e sottoposti ad asciugatura e stagionatura seguendo i tempi naturali.

“È motivo di orgoglio per noi poter portare ai nostri clienti due prodotti 100% Made in Friuli – commenta l’amministratore delegato di Bofrost Italia Gianluca Tesolin –. Con Lovison faremo conoscere a oltre un milione di famiglie due specialità che in Friuli sono amatissime, ma che nel resto d’Italia sono poco conosciute. Tutte realizzate artigianalmente, in quanto a seguire tutto il processo di produzione di Lovison sono esperti norcini che legano ancora i salumi a mano. Si tratta di due proposte frutto del costante lavoro di ricerca e selezione dei migliori fornitori del nostro Paese, che punta ad arricchire il nostro catalogo con eccellenze regionali italiane, sempre più apprezzate dalla clientela”.

Nel catalogo Bofrost ci sono infatti tante specialità tipiche, con una nutrita rappresentanza di ingredienti e piatti friulani e veneti: per esempio il radicchio di Chioggia IGP, l’Asiago DOP, una selezione di vini del Nord Est a marchio DOP e IGP e ricette del nostro territorio particolarmente apprezzate anche al di fuori dei confini regionali, come il frico friulano e il baccalà alla vicentina.

Il musetto friulano.

Si tratta di uno dei prodotti più caratteristici della cucina friulana, ma è meno conosciuto al di fuori della regione. Parente nobile del cotechino, è preparato con carne di maiali selezionati, nati e allevati in Friuli Venezia Giulia. Alle carni, lavorate immediatamente a caldo, vengono aggiunti coriandolo, noce moscata, chiodi di garofano, sale e pepe, come da ricetta tradizionale. Non precotto, ha un impasto a grana grossa ed un sapore dolce e speziato che tradizionalmente si sposa con le lenticchie, con il purè o con la tradizionale brovada. È senza glutine, senza lattosio e senza proteine del latte.

Il salame friulano.

Altra specialità che non manca mai sulle tavole friulane, sempre preparato con carni provenienti da suini selezionati, nati e allevati in Friuli Venezia Giulia. Grazie alla professionalità dei norcini del salumificio Lovison, Bofrost ha messo a punto un prodotto realizzato con i tagli più magri del suino e con la pancetta, senza aglio. La carne viene lavorata a caldo a poche ore dalla macellazione.

Viene poi macinata, impastata, insaccata e legata rigorosamente a mano. Dopo ben 45 giorni di stagionatura ne risulta un prodotto di grana media, di colore vivo, dal sapore marcato e con un piacevole retrogusto di vino e pepe. Ottimo in un tagliere con del pane, accanto a degli affettati o a del formaggio per un aperitivo o un antipasto.