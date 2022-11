Controlli in Borgo Stazione: spaccio e guida in stato di ebbrezza: 4 denunce

I controlli in Borgo Stazione a Udine.

I carabinieri della compagnia di Udine proseguono nei controlli straordinari del territorio con obiettivo principale il quartiere di Borgo Stazione.

Nella serata di ieri, in particolare, i militari hanno deferito due ragazzi maggiorenni di origine italiana poiché sorpresi mentre cedevano una dose di marijuana di circa 1,5 grammi ad un coetaneo, sanzionato amministrativamente per la detenzione dello stupefacente per uso personale.

La perquisizione personale operata sul posto ha consentito inoltre di rinvenire un altro mezzo grammo di marijuana, e 20 euro che si ritiene possa essere provento dell’attività illecita. Altri due maggiorenni italiani sono stati deferiti poiché sorpresi alla guida delle proprie autovetture in evidente stato di ebbrezza alcolica.

In totale, durante il servizio, sono state identificate 85 persone e 13 veicoli. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.