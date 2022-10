Incidenti a Udine, scontro tra auto e moto e Panda ribaltata: due feriti

Due incidenti a Udine, due persone ferite.

Altri due incidenti stradali a Udine nella giornata di oggi, sabato 22. Il primo è uno scontro tra auto e moto: è accaduto alle 11 di questa mattina, sabato 22: un motociclo Honda condotto da una persona di 70 anni transitava su via Bernardinis, in direzione periferia, quando giunto in prossimità di via Bidernuccio è entrato in collisione con una Fiat Punto guidata da un 83enne, che intendeva proseguire verso via Gorizia. Sul posto la polizia locale di Udine per la definizione della dinamica dell’incidente e il personale del 118. Il motociclista, che nello scontro ha avuto la peggio, è stato trasportato all’ospedale.

Sempre a Udine intorno alle 17.30 una Fiat Panda che transitava su viale Venezia in direzione Pasian di Prato, giunta sul cavalcavia della tangenziale, per motivi al vaglio della polizia locale, si è improvvisamente ribaltata. Il guidatore, 27enne, ha riportato ferite per fortuna lievi.