In Fvg tre dei migliori bar d’Italia: chi sono i premiati dal Gambero Rosso

Tre bar del Fvg tra i migliori d’Italia

Tre tazzine e tre chicchi di caffè, da due decenni ambito simbolo dell’eccellenza per i migliori bar italiani e anche per quelli del Fvg. E, anche in questa 23esima edizione, la Guida Bar d’Italia di Gambero Rosso, in collaborazione con illycaffè, premia alcuni locali della nostra regione.

Sono tre in particolare, i bar del Fvg che si sono aggiudicati il punteggio pieno perché capaci non di “stupire con effetti speciali” (ad esempio il design) come accadeva all’inizio dei Duemila, ma di puntare su quella che è tornata l’arma vincente ossia la qualità dell’offerta, con un’attenzione sempre maggiore alla selezione delle materie prime. A cominciare dal caffè, che diventa una coffee experience, un percorso alla scoperta dei caffè più pregiati del mondo, dalla lavorazione dei chicchi fino alla degustazione.

Ad aggiudicarsi tra chicchi (qualità nella caffetteria) e tre tazzine (qualità della proposta gastronomica e del beverage), in Fvg sono il Caffè Vatta e l’Antico Caffè San Marco di Trieste, nonché la Caffetteria Torinese di Palmanova.