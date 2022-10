Niente da fare per Lorenzo Toffolini, ex team manager dell’Udinese

Colto da malore mentre era alla guida, l’auto è finta fuori strada e nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari, non c’è stato nulla da fare: l’uomo di 65 anni, Lorenzo Toffolini, dirigente dell’Udinese, è morto in ospedale.

E’ accaduto oggi quando l’equipaggio di una ambulanza che transitava nella zona di Ciconicco di Fagagna ha notato una vettura fuori strada; i sanitari si sono attivati per prestare soccorso e hanno visto che, all’interno dell’auto, al volante, c’era un uomo privo di conoscenza, colto da malore. Sono stati avviati immediatamente i soccorsi con una rianimazione che è durata per circa 50 minuti.



La Sores/Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg ha inviato tempestivamente sul posto l’equipaggio di una automedica da Udine e di una ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli. Le manovre di rianimazione sono continuate, in ambulanza con medico a bordo, fino all’arrivo in pronto soccorso, in ospedale, dove purtroppo è deceduto.

Toffolini è stato uno storico dirigente dell’Udinese Calcio, team manager nei primi anni Duemila.