Le migliori gelaterie del Friuli nel 2022 premiate dal Gambero Rosso

Le migliori gelaterie della provincia di Udine.

Il primo posto per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia è andato, per la sesta volta, alla gelateria Timballo, un grande orgoglio per la città e la regione. Oltre alla gelateria Timballo, che ha ricevuto una valutazione di tre coni – in un sistema che va da uno a tre – ci sono altre gelaterie della provincia di Udine che si sono distinte. Tre infatti gli artigiani della provincia che hanno ricevuto una votazione di due coni.

È la classifica delle migliori gelaterie d’Italia, redatta dalla guida del Gambero Rosso, un’istituzione nel mondo dell’enogastronomia. Sempre nella città di Udine, si è distinta la gelateria OGGI – Officina Gelato Gusto Italiano, di via Paolo Sarpi, 3. La gelateria si conquista i due coni grazie alla sua attenzione alle materie prime ed alla trasparenza con la quale crea le sue ricette uniche.

Le altre due gelaterie del Friuli che hanno ricevuto i due coni sono entrambe di Mortegliano. La prima è la Gelateria Della Negra, di via Flumignano. In attività ormai dal 1984, Della Negra si è fatta un nome, oltre che come gelateria artigianale di altissima qualità, anche per il suo sorbetto. È stata infatti tra le prime a farsi promotrice del sorbetto in bottiglia, invenzione utile per bar e ristoranti, ma anche per i normali clienti. In ultimo, l’altra gelateria che ha ottenuto il riconoscimento di Gambero Rosso è la D’Ambrosio Gelateria Naturale di via Udine. Il titolare, Pierluigi D’Ambrosio, produce un gelato fatto unicamente di materie prime locali e stagionali, con ingredienti genuini e puri che fanno una differenza importante sul prodotto finito.

