Al Vinitaly una guida alla scoperta dei migliori vini del Friuli Venezia Giulia

La guida Top Vini Friuli Venezia Giulia 2022.

E’ stata presentata oggi la guida Top Vini Friuli Venezia Giulia 2022 per orientarsi e scegliere tra tanti vini prodotti da eccellenti aziende vitivinicole grandi e piccole della regione.

Giunta alla 2° edizione, racchiude la valutazione di oltre 200 vini degustati da una commissione di assaggio costituita da 78 esperti tra enologi, enotecnici e periti agrari e agronomi, capitanata dal presidente Nicola Biasi e coordinata da Paolo Valdesolo. Il primo classe ’81, ha ottenuto il titolo di Miglior Giovane Enologo d’Italia nel 2020 ed è stato Cult Oenologist per il Merano Wine Festival nel 2021, il secondo esperto e notissimo enologo di lungo corso e con una forte visione per il futuro del settore.

Presentata oggi al Vinitaly presso lo stand dell’Ersa, la guida Top Vini Friuli Venezia Giulia è un concentrato di informazioni con un unico obiettivo: mettere a disposizione dei consumatori un confronto obiettivo e ricco di spunti per una scelta sempre più consapevole del consumo e degustazione di vini del ricco patrimonio del Friuli Venezia Giulia e, nel contempo, creare un movimento di crescita e di sviluppo in un mercato che va sempre più alla ricerca di novità e di eccellenze da un lato, mentre il consumo dei vini sta cambiando e si guarda alle nuove generazioni che saranno i consumatori di domani.

La guida è un utile “vademecum” anche per i “turisti enogastronomici” nazionali ed internazionali in visita in Friuli Venezia Giulia che in questo volume hanno ulteriori spunti per visite e acquisti diretti. Durante la presentazione sono stati annunciati gli attestati di merito per i vini che hanno ottenuto dalla commissione di degustazione le tre T con un punteggio tra i 90 e i 100 punti.

Chardonnay 2019 – Collio – Marcuzzi – San Floriano del Collio (GO)

Sauvignon 2019 – Friuli Colli Orientali – Meroi – Buttrio (UD)

Sauvignon 2020 De la Tour – Collio – Villa Russiz – Capriva del Friuli (GO)

Merlot 2016 Graf de la Tour – Collio – Villa Russiz – Capriva del Friuli (GO)

Sono anche stati annunciati i premi speciali autoctoni Ribolla Gialla e Pignolo

Ribolla Gialla 2019 Trebes – Collio – Attems – Capriva del Friuli (GO)

Pignolo 2017 – Friuli Colli Orientali – Scarbolo – Cividale del Friuli (UD)

La guida.

168 pagine, con la presentazione delle cantine aderenti su 2 pagine, uno speciale dedicato agli autoctoni Ribolla Gialla a cura di Enos Costantini e uno speciale Pignolo, a firma di Ben Little, vini ai quali la commissione di assaggio ha destinato due premi speciali. Nelle pagine di presentazione delle aziende sono contenuti i vini presentati alla degustazione e le valutazioni della commissione, con un’indicazione sul prezzo di acquisto dei vini.

Nella descrizione delle aziende si trovano una serie di informazioni utili sul metodo di coltivazione dei vigneti, il metodo di raccolta, la vinificazione e l’affinamento in cantina, e, argomento sempre più interessante, la sostenibilità ambientale. Le schede delle aziende, inoltre, ospitano i servizi offerti come l’attività agrituristica (pernottamento, ristorazione) e la possibilità di effettuare acquisti on line attraverso il proprio e-commerce.

(Visited 86 times, 86 visits today)