Una valanga di donazioni per Sofia Pellegrini, ora potrà operarsi

Sofia Pellegrini aveva lanciato una raccolta fondi che in sole 2 settimane ha raggiunto quasi 50mila euro.

Una vera è propria gara di solidarietà in Friuli per aiutare Sofia Pellegrini. La giovane 22enne di Mereto di Tomba aveva lanciato una raccolta fondi per liberarsi di una malattia rara, non riconosciuta in Italia, chiamata cisti di Tarlov.

In due settimane, grazie alle donazioni sulla piattaforma e alle tantissime altre iniziative, la giovane ha raccolto quasi 50 mila euro, soldi necessari a sostenere l’intervento che le permetterà una vita normale. La cisti di Tarlov infatti è una patologia che si presenta con sacca ripiena di liquido cerebrospinale che si forma nelle radici dei nervi spinali e causa molto dolore a chi ne è affetto.

Sofia e le amiche che hanno collaborato nella raccolta hanno annunciato la bella notizia in un video, ringraziando i tantissimi che che hanno contribuito con le donazioni. “Grazie per le donazioni, per le condivisioni e i tantissimi messaggi di supporto che in questi giorni mi sono stati inviati – ha commentato Sofia – . Non ci avremmo mai creduto”.

(Visited 233 times, 233 visits today)