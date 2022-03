Joe Bastianich riapre il suo Orsone a Cividale con due giovani soci friulani

La riapertura del ristorante Orsone a Cividale.

Dopo tre anni riapre il ristorante Orsone di Joe Bastianich a Cividale del Friuli. Una ripartenza condivisa dall’ex giudice di Masterchef con due giovani friulani, lo chef Luca Belardinelli e Michele Simcic in sala, entrambi con un’esperienza fatta nelle cucine stellate della trattoria al Cacciatore – La Subida di Cormons e tanta voglia di mettersi in gioco. È a loro che Bastianich ha affidato la gestione, condividendo l’anima del ristorante e il menù, in modo da non sminuire il legame con il territorio, ma nemmeno l’idea iniziale.

All’Orsone resta, infatti, la taverna, in stile americana, con hamburger e bistecche. E poi c’è il ristorante vero e proprio con un menù legato al territorio, uno vegetariano e uno al pesce d’acqua dolce. Il locale ha già riaperto in sordina nei giorni scorsi, ma non c’è ancora stata una vera inaugurazione. Che Bastianich ha assicurato, comunque, non mancherà. E che anzi sarà l’occasione per raccogliere fondi per i profughi ucraini.

