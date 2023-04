I sapori e le specialità del Friuli protagonisti a Budapest.

Gusti, sapori e specialità del Friuli rigorosamente a chilometro zero. Questa è la filosofia grazie alla quale Luca Del Torre, 34 anni, assieme alla compagna e socia Anna Acremoni, sua coetanea, è stato scelto dalla regione FVG per rappresentare il nostro territorio all’estero.

Titolare da quattro anni dell’azienda di catering “Mimì street catering” di Manzano e più recentemente del ristorante “A casa di Mimì “, la giovane coppia è stata contattata dai vertici dell’ enogastronomia della regione per una giornata di show cooking che si è tenuta martedì 28 marzo in Ungheria, a Budapest. “Siamo stati contattati più di un mese fa dalla regione per mettere in luce al meglio il nostro territorio dal punto di vista culinario – spiega Del Torre – lo scopo è quello di promuoverlo ai fini di incentivarne in turismo“. Partiti da Manzano il giorno prima dell’evento che li ha visti protagonisti, Luca e Anna sono arrivati all’Hotel Ritz Carlton di Budapest portandosi dietro numerose materie prime regine del nostro territorio da presentare ai settanta buyer di agenzie immobiliari.

“Abbiamo fatto conoscere alle persone presenti tutte le nostre specialità, rivisitandole talvolta con un tocco personale”, prosegue il titolare del catering. Tra i numerosi finger food presentati, il celeberrimo “toc in braide”, la trota di San Daniele, il salame con l’aceto e addirittura una sorta di ‘lecca lecca ‘ fatto con il frico. “Per noi è stato un onore, abbiamo vissuto questa esperienza con grande entusiasmo, perché il nostro territorio è ricco di materie prime prelibate, che meritano di essere conosciute in tutto il Mondo“, conclude Del Torre.