La vicenda della stella della Taverna di Colloredo.

Una stella che non è andata persa, ma “sospesa”. È quella della nota La Taverna di Colloredo di Monte Albano, che non figurava tra quelle premiate dalla Guida Michelin per il 2022.

Nessuna penalizzazione per il celebre locale friulano ma, come spiegano dal management, “siamo stati avvisati dalla redazione della guida che per l’edizione 2022 la stella sarebbe stata congelata, in attesa di poter procedere con una ispezione all’insediamento del nuovo chef“.

Nella cucina del ristorante, infatti, ha appena preso possesso di… pentole, mestoli e fornelli Salvatore De Micco, entrato in servizio il 26 novembre. Campano di Torre del Greco, nato nel 1987, ha un animo cosmopolita. Ha iniziato la carriera a soli 15 anni ad Amalfi e, tra le varie esperienze, si segnala quella come chef di partita presso El raco de Can Fabes Restaurant (3 Stelle Michelin) accanto allo Chef Santi Santamaria, a Saint Celoni a Barcellona. Seguono diverse parentesi professionali nel mondo, nelle quali De Micco si fa riconoscere e apprezzare, fino allo sbarco ne La Taverna.

La sua è una cucina che guarda alla tradizione e al territorio, introducendo innovazione tramite tecniche all’avanguardia, apprese durante i suoi viaggi accanto a nomi illustri della ristorazione internazionale. Queste gli permettono di lavorare con il massimo rispetto dei grandi ingredienti di stagione, esaltandoli attraverso abbinamenti sapienti, che strizzano l’occhio alle sue esperienze cosmopolite. Con il suo arrivo, la Taverna vuole tornare presto a guadagnare la sua stella.

