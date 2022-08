l Tirime Su Coppa Vetturino sarà ospite speciale alla festa dello sport di Pieris

Il Tirime Su Coppa Vetturino sarà ospite speciale domenica 7 agosto della Festa dello sport di Pieris, la frazione di San Canzian d’Isonzo dove il dessert si è fatto conoscere grazie alla capacità del suo inventore e patron del ristorante Al Vetturino, Mario Cosolo.

Il dessert sarà proposto dalla Polisportiva Pieris, che organizza la manifestazione ed è supportata dal Consorzio Culturale del Monfalconese-Ecomuseo Territori, depositario della ricetta e del marchio del prodotto, cui sono stati ceduti dagli eredi di Mario Cosolo. Un food truck per la vendita del dessert sarà posizionato davanti al Museo del Tirime Su, collocato nella Casa delle Associazioni, in via Marconi 1, a Pieris, poco distante dal sito della festa.

Chi volesse assaggiare il Tirime Su – Coppa Vetturino potrà fare lo scontrino alla cassa della Festa dello sport, nel campo sportivo di Pieris, per poi ritirare il dolce al food truck e scoprire il museo, che sarà aperto domenica dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 20, con possibilità di visita guidata a ogni inizio ora.

Per l’occasione, realizzata anche d’intesa con il Comune di San Canzian d’Isonzo, la specialità sarà preparata dalla pasticceria Chantilly di Gradisca d’Isonzo, uno dei locali, oltre una decina ormai in Friuli Venezia Giulia, che hanno ricevuto la formazione per la preparazione del dessert (in base al disciplinare autorizzato dal CCM detentore del marchio registrato), per poi proporre il dolce nella quotidiana attività commerciale.

“L’iniziativa si inserisce, quindi, nell’azione che il Consorzio Culturale con il suo Ecomuseo Territori sta portando avanti per valorizzare la storia del territorio attraverso una sua specialità del gusto, – sottolinea il presidente del CCM Davide Iannis -, trasformandola in un’occasione.