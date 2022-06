A Grado la lezione sul Tirime su di Pieris del maestro pasticcere Roberto Lestani

La valorizzazione del Tirime Su – Coppa Vetturino.

Giorgio Mistretta, giornalista gastronomico, scrivendo sulla rivista “La Buona Tavola”, editoriale del Corriere della Sera, nel numero di ottobre 1975, indicava come il dolce prodotto da Mario Cosolo dal 1935 fosse già allora il capostipite di una numerosa famiglia di Tirimesu.

Attraverso il percorso intrapreso in questi anni è stata recuperata e documentata la storia del Tirime Su – Coppa Vetturino e in particolare nell’ultimo periodo si è voluto riportare sulle tavole il dolce originario realizzato da Mario, giovane cuoco in servizio nelle cucine del panfilo reale Savoia, che ha poi proposto con successo nel suo locale di Pieris, il ristorante Al Vetturino.

Consorzio Culturale del Monfalconese e Isis Pertini hanno stretto a maggio 2021 un accordo per formare gli studenti dell’indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera, con sede a Grado, nella preparazione del Tirime Su – Coppa Vetturino™, della cui ricetta il CCM è depositario.

Dopo il momento formativo realizzato la settimana scorsa, direttamente da Flavia Cosolo, figlia di Mario, da anni impegnata nella valorizzazione del dessert, sulle modalità di realizzazione e somministrazione del Tirime su nella sua versione originale “Coppa Vetturino”, in questi giorni i docenti di cucina dell’indirizzo professionale hanno avuto modo di seguire nella struttura scolastica di Grado, una lezione del maestro pasticcere Roberto Lestani, campione del mondo di pasticceria e grande esperto di merceologia e chimica degli alimenti, oltre che presidente della Federazione italiana pasticceria, gelateria e cioccolateria. I professori hanno così potuto applicare nella realizzazione della ricetta originale, appresa da Flavia Cosolo, le ultime tecniche in materia di lavorazione delle materie prime. Il maestro ha accompagnato la lezione, cui è stata presente anche la dirigente dell’istituto, Carmela Piraino, con nozioni chimica.

“E’ importante trasmettere le tradizioni del territorio in cui la scuola e gli studenti sono radicati per valorizzarle – afferma la dirigente -. In questo contesto si inserisce la riflessione sui percorsi utili a renderle attuali e sempre vive”. Gli incontri sono stati dedicati ai docenti perché poi, con l’inizio del prossimo anno scolastico, possano inserire la produzione del Tirime Su – Coppa Vetturino nel percorso didattico degli studenti dell’indirizzo. “Si tratta di una trasmissione di conoscenze – sottolinea il presidente del CCM Davide Iannis – che valorizza la tradizione enogastronomica locale, diventando anche un importante volano economico, a conferma del ruolo assunto dal CCM nello sviluppo sociale culturale ed economico sostenibile del territorio”.

Alle spalle la tenace battaglia per la valorizzazione del dolce condotta da Flavia Cosolo, la figlia di Mario, patron del ristorante Al Vetturino di Pieris e inventore del “Tirime Su”, il Consorzio Culturale del Monfalconese, dopo aver ricevuto in consegna ricetta e logo, ha costruito attorno al dessert un progetto di promozione che ha trovato e trova come alleati convinti la Camera di Commercio Venezia Giulia e a PromoTurismoFvg. Il dolce è entrato nel menù di una decina di locali del Friuli Venezia Giulia e il CCM a maggio ha portato il Tirime su-Coppa Vetturino e la storia del dessert prima a “Colori e Sapori” a Ronchi dei Legionari e poi a “Dolcinfesta, il Salotto delle delizie” a Monfalcone.

Il Consorzio Culturale, tra le cui attività c’è anche quella editoriale, è stato inoltre presente al Salone del Libro di Torino con volume “Il Gusto dei Saperi”, dedicato alle tradizioni culinarie, alle specialità e prodotti di eccellenza della Bisiacaria, tra le quali spicca il Tirime su-Coppa Vetturino™ e pubblicato all’inizio di quest’anno. A luglio prenderà il via una nuova iniziativa che porterà i turisti da Grado al Museo della Cantieristica a Monfalcone e poi nella cellula ecomuseale dedicata al Tirime su a Pieris, dove la visita sarà coronata dalla degustazione del dolce.

