Uova di Pasqua e colombe artigianali, in Fvg spazio alla creatività, ma la tradizione resiste

Le nuove idee per le uova di Pasqua in Fvg.

Inserti floreali, mosaici, granelle, frutta secca, o al gusto cremino di cioccolato. Queste sono le nuove idee che prendono piede a Pasqua 2022 in Friuli. Un piccolo laboratorio artigianale di San Daniele del Friuli, adagiato sulla sommità di un colle, in provincia di Udine, sta spopolando in merito ad eccellenza ed originalità.

Lei, Adelia di Fant, titolare ed artista delle creazioni, racconta” L’aspetto umano è al primo posto, prima dell’aspetto produttivo. Nel 2020, ad inizio pandemia, eravamo gli unici in Friuli ad effettuare consegne, moltissimi pensieri personalizzati da parte di persone che purtroppo hanno passato mesi senza potersi incontrare; l’unico legame che li faceva sentire uniti era fare recapitare ai propri familiari un pensiero speciale”.

L’affetto che dimostrano i clienti è cresciuto nel tempo, “Produciamo migliaia di dolci pasquali, uova, dalle svariate dimensioni. Quest’anno, per la prima volta, produciamo addirittura le uova da chilo.” La mole di lavoro è talmente grande da aver spinto la titolare ad ingegnarsi anche per le spedizioni in tutta Italia “È un lavoro certosino incartare ed impacchettare le uova per la spedizione, ma siamo orgogliosi che i nostri prodotti vengano apprezzati in tutta la penisola“.

Di stampo puramente tradizionale, un pochino” old style “, ma allo stesso tempo scelta indiscussa dalla clientela affezionata, sono rispettivamente i panifici artigianali ” De Luisa” di Udine, ed il ” Panificio Selva” di Latisana. “Come avevamo preventivato, abbiamo riscontrato un’affluenza maggiore degli altri anni. Decine di colombe artigianali sono state prenotate da tempo dai nostri clienti più affezionati “, racconta la titolare Laura.

Della stessa opinione il signor Selva, titolare da ben quarant’anni dello storico panificio latisanese. “L’amore per il nostro lavoro porta la clientela a sceglierci, dopo anni. Abbiamo inoltre deciso di mantenere i prezzi invariati da quattro anni ; per noi l’aspetto umano va ben oltre quello economico”. L’entusiasmo del cliente, dopo un periodo buio durato troppo a lungo, è palpabile anche e soprattutto dentro le piccole realtà produttive.

(Visited 140 times, 140 visits today)