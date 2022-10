Tre bicchieri del Gambero Rosso: ecco quali sono i 26 vini premiati in Fvg

Tre Bicchieri 2023: Friuli Venezia Giulia, terra di bianchi

Sono 26 e sono tutti bianchi i vini del Friuli Venezia Giulia premiati dal Gambero Rosso con i Tre Bicchieri per il 2023. Anche quest’anno oltre la metà provengano dal Collio Goriziano, “un territorio – scrive la guida – unanimemente riconosciuto per l’unicità del suolo che contribuisce a creare un terroir inimitabile”.

I nuovi premiati del Friuli Venezia Giulia

Tra i premiati in Fvg sono quasi tutte riconferme, ad eccezione di due new entry. Si tratta, nel Collio, della Pighin, che ha proposto un eccellente Soreli, un blend di friulano, ribolla gialla e malvasia che suggella anni di impegno e di dedizione da parte di Roberto Pighin e della sua squadra per il raggiungimento di traguardi di prestigio.

L’altra new entry è Valerio Civa, imprenditore del mondo del vino che, innamoratosi del Friuli ha creato una nuova azienda nei Colli Orientali alcuni anni fa, e nella sua tenuta gioiello di Bellazoia ha realizzato un eccellente Sauvignon. Tornando agli altri premi i Colli Orientali hanno dato la consueta eccellente prova, e così anche i vignaioli appassionati dell’Isonzo rappresentati da Le Monde.

“Un aspetto importante da sottolineare è come molti produttori stiano esplorando il potenziale di maturazione dei grandi bianchi Friulani. Uno dei pionieri in questo senso è stato il compianto Roberto Felluga, che ci ha lasciato prematuramente – Scrive il Gambero Rosso – . Il premio al suo eccellente Collio Bianco Disôre ’18 è anche un riconoscimento al ruolo che ha svolto in questo senso e un augurio per la figlia Ilaria che ne raccoglie l’eredità“.

I vini premiati in Fvg.

Carso Malvasia Dileo 2021 – Castelvecchio

Collio Bianco Broy 2020 – Eugenio Collavini

Collio Bianco Col Disôre 2018 – Russiz Superiore

Collio Bianco Langor Giulio Locatelli Ris. 2020 – Tenuta di Angoris

Collio Bianco Luna di Ponca 2019 – Tenuta Borgo Conventi

Collio Bianco Mirnik 2020 – Ferruccio Sgubin

Collio Bianco Soreli 2020 – Pighin

Collio Friulano 2021 – Schiopetto

Collio Friulano Ronco delle Cime 2021 – Venica & Venica

Collio Friulano Skin Ris. 2019 – Primosic

Collio Malvasia 2021 – Ronco dei Tassi

Collio Pinot Bianco 2021 – Doro Princic

Collio Ribolla Gialla Ris. 2019 – Tenuta Stella

Collio Sauvignon 2021 – Tiare – Roberto Snidarcig

FCO Bianco Pomèdes 2020 – Roberto Scubla

FCO Biancosesto 2020 – Tunella

FCO Friulano 2021 – Torre Rosazza

FCO Pinot Bianco Myò 2020 – Zorzettig

FCO Sauvignon Vign. Bellazoia 2021 – Tenimenti Civa

FCO Sauvignon Zuc di Volpe 2021 – Volpe Pasini

Friuli Isonzo Bianco Flors di Uis 2020 – Vie di Romans

Friuli Isonzo Friulano I Ferretti 2020 – Tenuta Luisa

Friuli Pinot Bianco 2021 – Vigneti Le Monde

Miklus Natural Art Ribolla Gialla 2018 – Draga Miklus

Rosazzo Terre Alte 2019 – Livio Felluga

Vintage Tunina 2020 – Jermann