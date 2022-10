Nuovi lavori per i marciapiedi di Udine: le vie interessate

I lavori sui marciapiedi a Udine.

Via libera ai lavori di manutenzione di una nuova serie di marciapiedi a Udine. Lo annuncia il vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini.

“Si tratta – ha spiegato Michelini – di un’opera di 500mila euro che coinvolgerà via Nodari e Lupieri, via Villa Glori, via Siracusa, via Abbazia, via Pordenone e via Brigata Re e Adige con la quale andremo a eliminare le barriere architettoniche realizzando percorsi dotati degli abbassamenti necessari all’attraversamento delle carreggiate stradali da parte di utenti disabili motori e segnali tattilo-plantari per ipovedenti e disabili visivi”.

Saranno inoltre realizzati ex novo dei tratti di marciapiede sulle banchine stradali delimitati da nuove cordonate e cunette provviste di nuove caditoie per la raccolta delle acque piovane e di pavimentazioni omogenee realizzate in calcestruzzo o porfido.

“Purtroppo l’aumento dei prezzi delle materie prime e l’approvazione del nuovo prezziario regionale ci hanno costretto a stralciare dal progetto gli interventi previsti per via Freschi e piazzale Meriggi ma contiamo di recuperarli prossimamente grazie al margine dei ribassi d’asta”.

“Credo che l’impegno che la nostra Amministrazione ha dimostrato e continua a dimostrare nei confronti della sicurezza dei pedoni sia un dato inequivocabile, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. L’idea di avere contributo a rendere questa città più sicura e vivibile non può che riempirmi di orgoglio”, conclude Michelini.