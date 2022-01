La classifica dei vini più costosi per Wine Spectator.

C’è anche un vino proveniente dal Friuli tra i 10 più costosi nella speciale classifica stilata da Wine Spectator. Quest’ultimo è un motore di ricerca che aggrega oltre 87mila imprese del settore da tutto il mondo.

Fra le sue varie graduatorie c’è, appunto, quella dei vini italiani con i prezzi più elevati. Ebbene, se quella che ha l’importo maggiore è il Barolo Riserva Docg dell’azienda Giacomo Conterno Monfortino, che ha un prezzo medio di 1.165 euro a bottiglia, nell’ottava posizione della top ten compare un prodotto friulano.

È il Refosco Colli Orientali del Friuli firmato da Miani di Calvari di Buttrio: per acquistarne una bottiglie si spendono in media 678 euro. Un brindisi made in Friuli, insomma, molto speciale.

