L’associazione Chei De La Foghera di Latisanotta al timone delle donazioni al territorio

Durante la mattinata di ieri, lunedì 24 marzo, l’Associazione Chei De La Foghera di Latisanotta, alla presenza del sindaco di Latisana Lanfranco Sette, il consigliere regionale Maddalena Spagnolo e l’assessore comunale Elena Martinis, ha consegnato ai dirigenti responsabili del Campp di Latisana la somma di 1800 euro in buoni acquisto per materiale didattico e/o ricreativo.

“Quest’ anno, un notevole contributo e’ arrivato dalla famiglia di Cristian De Bona, realizzatore del bellissimo presepio allestito in via Trieste a Latisanotta, anche lui ha voluto dirottare tutte le offerte ricevute dai visitatori nel gruppo Foghera per una donazione più significativa” spiega il presidente Claudio Fantin. Le donazioni sono proseguite con la somma di 700 euro alla SOGIT di Lignano Sabbiadoro, che ha acquistato materiali e dotazioni personali, ancora 500 euro alla parrocchia di Latisanotta e un accantonamento per il pranzo delle consulte di volontari del territorio.

“È doveroso un ringraziamento speciale ai fratelli Gabriele e Valentina Zanelli, che hanno permesso di realizzare tutto questo, donando la quasi totalità delle vivande in occasione del pranzo per le premiazioni dei fondatori della Foghera” -prosegue Fantin, che conclude – “un ultimo ringraziamento speciale va anche agli amici dei Skaupaz Toifl, che assieme al favoloso gruppo dei tamburi di Venzone, ci hanno deliziato della loro presenza divertendo il pubblico e dimezzandosi il compenso per contribuire alla nostra donazione”.