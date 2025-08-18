Capriolo rimane intrappolato in una rete: liberato dai Vigili del fuoco

Un intervento a lieto fine quello che ha visto protagonisti i Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana soccorrere un capriolo.

Intorno alle ore 16, in via Jacopo Tomadini a Latisana, un capriolo è rimasto bloccato con le corna impigliate in una rete di recinzione. L’animale, spaventato e in evidente difficoltà, ha attirato l’attenzione dei residenti, che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del fuoco, che con pazienza e cautela è riuscita ad avvicinare il capriolo e a calmarlo, evitando che si ferisse ulteriormente nel tentativo di liberarsi da solo. Dopo alcuni minuti di lavoro, i pompieri hanno tagliato la rete e liberato l’animale, che si è allontanato rapidamente verso il vicino bosco.