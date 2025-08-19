Incidente tra bici e auto a Udine: ferito un anziano

L’incidente ieri a Udine all’incrocio tra via Este e via Veneto.

Incidente nel pomeriggio di ieri a Udine, all’incrocio tra via Este e via Veneto. Un uomo di 86 anni, residente in città e alla guida di una bicicletta, è rimasto ferito dopo uno scontro con un’autovettura.

Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 18 il ciclista stava percorrendo via Este in direzione di via Veneto quando, giunto all’incrocio, non avrebbe rispettato la precedenza. In quel momento sopraggiungeva una Fiat Punto condotta da un automobilista italiano, che non ha potuto evitare l’impatto.

L’urto ha proiettato il velocipede contro il parabrezza della vettura, facendo cadere rovinosamente a terra l’anziano ciclista. L’uomo ha riportato varie escoriazioni e traumi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la polizia locale di Udine.