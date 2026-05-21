Atletica Malignani, doppia qualificazione alle finali nazionali Argento

L’Atletica Malignani Libertas Udine ha centrato una doppia qualificazione alle finali nazionali Argento, portando sia la squadra femminile sia quella maschile all’appuntamento societario di Modena, in programma nel weekend del 21 giugno.

Il pass è arrivato al termine dei Campionati Regionali di Società Assoluti su pista, disputati a Pordenone il 16 e 17 maggio. Un fine settimana che ha confermato la solidità del movimento udinese, capace di competere ad alto livello anche in presenza di alcune assenze importanti.

Le donne seconde in regione, Bernardis firma il record

La formazione femminile del Malignani ha chiuso al secondo posto regionale con 12.536 punti, costruendo la qualificazione grazie a una prova corale di grande spessore. Tra le protagoniste del weekend c’è stata Beatrice Vattolo, trascinatrice del gruppo con una vittoria nei 400 ostacoli in 1’01”47, il secondo posto nei 400 piani in 56”61 e un contributo decisivo nella staffetta 4×400, seconda classificata.



A prendersi la scena, però, è stata anche Elettra Bernardis, autrice di una prestazione di altissimo livello nei lanci. Nel getto del peso ha dominato con la misura di 15,58 metri, risultato che vale il nuovo record regionale juniores e il secondo lancio all time regionale di categoria. Bernardis ha poi completato il suo fine settimana con il successo nel disco, chiuso a 41,21 metri, regalando punti preziosi alla squadra.



Tra gli altri risultati di rilievo spiccano il terzo posto di Giorgia Marcato nei 100 ostacoli in 14”32, il secondo posto della 4×100 composta da Sigmund, Marcato, Venturini e Sepulcri in 48”35, la vittoria di Marta Corazza nel martello con 48,53 metri e quella di Alisa Cesaria nel giavellotto con 37,46 metri.

Anche gli uomini volano a Modena

Grande soddisfazione anche per la squadra maschile, che ha chiuso i Regionali al terzo posto con 12.618 punti, conquistando a sua volta la qualificazione nazionale. Un risultato arrivato grazie a un gruppo giovane, competitivo e capace di trovare punti importanti in più specialità.



Tra le prestazioni più attese c’era quella di Enrico Saccomano, tornato in pedana dopo un infortunio. Il suo lancio del disco a 58,11 metri rappresenta un segnale molto positivo in vista della stagione estiva e conferma il valore dell’atleta friulano anche al rientro.



Ottima anche la gara di Cristiano Giovanatto, vincitore dei 400 ostacoli in 52”78, mentre Matteo Spanu ha conquistato il terzo posto negli 800 metri con il tempo di 1’52”00. Bene pure Simone Feruglio nei 100 metri in 10”76, Simone Coren nei 200 in 21”76 e Alessandro Feruglio, primo nel martello con 57,31 metri.

Staffette e prove corali decisive per il pass

Fondamentale, per la qualificazione, anche il contributo delle staffette e dei piazzamenti raccolti nelle diverse discipline. La 4×400 maschile ha chiuso al terzo posto in 3’19”19, mentre la 4×100 si è piazzata terza in 42”87. Risultati che, insieme ai punti conquistati nei salti e nei lanci, hanno permesso al Malignani di consolidare il punteggio finale.