Sapori Pro Loco verso il gran finale: ultimo weekend tra piatti tipici, concerti e fuochi d’artificio

Ultimo fine settimana per Sapori Pro Loco, la grande festa delle tipicità enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia ospitata tra le esedre di Villa Manin a Passariano di Codroipo. Dopo il primo weekend, la ventitreesima edizione si prepara al gran finale con tre giornate di appuntamenti: venerdì 22 maggio a cena, sabato 23 e domenica 24 maggio a pranzo e cena.



La manifestazione, che coinvolge 50 Pro Loco del territorio, propone una sessantina di piatti, con un’offerta che unisce ricette tradizionali, novità e rivisitazioni legate alla cultura gastronomica friulana. A chiudere la festa sarà, domenica sera alle 21.45, il grande spettacolo pirotecnico nell’area festeggiamenti.

Una festa delle comunità e dei sapori del Friuli Venezia Giulia

Sapori Pro Loco è organizzata dal Comitato regionale Unpli del Friuli Venezia Giulia, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di Fondazione Friuli, il supporto di PromoTurismoFvg e il patrocinio del Consiglio regionale, della Città di Codroipo e della Camera di Commercio Pordenone-Udine.



La manifestazione ha ricevuto la menzione speciale delle Sagre di Qualità dell’Unpli nazionale e della Fondazione Pro Loco Italia ed è riconosciuta come evento ecosostenibile dal marchio EcoFvg. Anche quest’anno uno dei cuori del programma sarà l’area Io sono Friuli Venezia Giulia, spazio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze regionali, con degustazioni, incontri e racconti del territorio.

Il programma di venerdì 22 maggio

Il secondo weekend di Sapori Pro Loco si aprirà venerdì 22 maggio con gli stand attivi dalle 18. Alle 19, nell’area Io sono Friuli Venezia Giulia, è in programma una nuova sessione dedicata a Le birre artigianali del Fvg, una degustazione guidata da esperti sommelier per scoprire aromi e tradizioni brassicole regionali, a cura di Associazione Artigiani Birrai Fvg, Pro Loco Rivolto e Ais Fvg. La serata proseguirà alle 21 nell’area spettacoli con il dj set di Matteo Sal, a ingresso gratuito.

Sabato tra degustazioni, tradizioni resiane e concerto degli Abbashow

Sabato 23 maggio gli stand enogastronomici apriranno alle 10, con servizio non stop per tutta la giornata. Nell’area incontri, dalle 16 alle 17, la Val Resia sarà protagonista con Ai piedi del monte Canin: la Val Resia e la sua Pro Loco, un racconto delle tradizioni locali accompagnato da degustazioni di crostini all’aglio di Resia e del dolce bujadnik, con i suoni di cïtira e bunkula.



Dalle 17 alle 18 spazio al baccalà con Le Pro Loco… e il pesce: il baccalà di Turriaco, incontro dedicato alla storia e ai segreti del Bacalà Bisiàc, con assaggio finale. Dalle 18 alle 19 sarà invece il momento di Bertiûl tal Friûl, degustazione guidata dei vini vincitori della Mostra Concorso 2026, a cura della Pro Loco di Bertiolo e Assoenologi.



Tra gli appuntamenti della giornata anche la camminata Fvg in movimento – 10mila passi di salute, con partenza dall’ufficio Iat dalle 9.30 alle 11. Alle 21, nell’area spettacoli, saliranno sul palco gli Abbashow, tribute band degli Abba, con concerto a ingresso gratuito.

Domenica il gran finale con mercatino, visite guidate, musica e fuochi

Domenica 24 maggio gli stand saranno aperti dalle 10 per tutta la giornata. Il programma dell’area Io sono Friuli Venezia Giulia partirà alle 11 con la presentazione del volume e del video Architetture per l’educazione della gioventù, ricerca sugli edifici scolastici costruiti tra il 1920 e il 1945 nel Medio Friuli.



Alle 12 si terrà la degustazione guidata dei vini Filari di Bolle, con la presentazione dei migliori spumanti regionali premiati alla Selezione di Casarsa della Delizia. Nel pomeriggio, dalle 15.30, si festeggeranno i 60 anni della Pro Loco Ragogna con Buon compleanno Pro Loco Ragogna, accompagnato dalla degustazione del Ragovega, piatto vegano inclusivo e sostenibile.



Seguiranno l’incontro sul cammino delle 44 chiese votive delle Valli del Natisone, la rassegna Poesie al muro di Stevenà di Caneva e, dalle 18.30, l’appuntamento conclusivo Ricette della Terza Terra. Per un convivio post-antropocentrico, dedicato alla cucina naturale e al rispetto delle specie, ispirato a Michelangelo Pistoletto.



Sempre domenica tornerà, dalle 9 alle 19, il mercatino dell’artigianato e della creatività. Il Museo civico delle carrozze d’epoca sarà aperto dalle 10 alle 18, mentre alle 10.30 è prevista una visita guidata al compendio dogale e al parco. Per i bambini ci sarà il gioco dell’oca gigante alle 11, 16 e 18 nell’area giochi.



La musica accompagnerà tutta la giornata: alle 11.30 concerto del Camino Kammerchor nella cappella di Sant’Andrea, alle 17 concerto Rintocchi armonici 2026 nella chiesa di Santo Stefano a Muscletto e alle 20, nell’area spettacoli, Disney Project con il Comune di Codroipo, Lab Orchestra e Orchestra ArteGioia. Alle 21.45 il gran finale con lo spettacolo pirotecnico a cura dello Stabilimento Friulveneto.

Le specialità delle Pro Loco

Il viaggio tra i sapori del Friuli Venezia Giulia sarà ricco e variegato. Tra le proposte ci saranno il toç in braide della Pro Loco Bressa, i ravioli allo speck e i biscotti al vino Forgiarìn di Castelnovo del Friuli, il frico classico, alle erbe e piccante di Flaibano, il frico alla pitina di Maniago, le lasagne con erbe aromatiche del Natisone di Manzano e gli gnocchi al ragù d’oca di Morsano al Tagliamento.



Dalla Carnia arriveranno i cjarsons dolci e salati della Nuova Pro Loco Tolmezzo, mentre Pantianicco proporrà le sue specialità alla mela, dalla Pomella allo strudel. Non mancheranno i piatti di selvaggina, come gli strozzapreti al ragù di cinghiale della Pro Loco Passariano, le tagliatelle al capriolo e lo spezzatino di cervo della Pro Loco Poç da l’Agnul.



Spazio anche al pesce con le proposte di Precenicco e Vileuàrbe, ai sapori del prosciutto con San Daniele, alla Pezzata Rossa Fvg con Teor, alle ricette della Val d’Arzino e ai piatti della tradizione rivisitati dalle Pro Loco di Ragogna, Valle di Soffumbergo, Villa Vicentina e molte altre.



L’Enoteca Regionale, curata dalla Pro Loco Buri e dalla Pro Loco Risorgive Medio Friuli, proporrà i migliori vini del Friuli Venezia Giulia, mentre la Birroteca Regionale della Pro Loco Rivolto offrirà una selezione di sette birrifici artigianali del territorio.

Villa Manin aperta durante la manifestazione

Durante le giornate del 22, 23 e 24 maggio, dalle 10 alle 19, sarà possibile visitare anche il compendio dogale di Villa Manin, con la barchessa di levante, il corpo gentilizio e il parco. Il percorso permetterà di ammirare la cappella di Sant’Andrea, le scuderie con i quadri parlanti, la sala Dorigny e la camera di Napoleone, arricchita dall’installazione multimediale sul Trattato di Campoformido.



Nel corpo gentilizio sarà inoltre visitabile la mostra Ciclismo ruota libera. La bici nell’evoluzione sociale dell’Italia, allestita dal 19 maggio al 30 agosto.



Sapori Pro Loco si prepara così a chiudere la sua ventitreesima edizione con un weekend che unisce gastronomia, musica, cultura, tradizioni locali e valorizzazione del territorio, trasformando ancora una volta Villa Manin in una grande vetrina del Friuli Venezia Giulia.