Pontebba, lavori sulla rete idrica: mancherà l’acqua in due giornate

A Pontebba arrivano due giornate di stop programmato all’erogazione dell’acqua. A comunicarlo è CAFC, che informa i cittadini della sospensione temporanea del servizio idrico prevista nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 maggio 2026.
L’interruzione si rende necessaria per consentire lo svolgimento di interventi idraulici programmati finalizzati alla digitalizzazione degli impianti, nell’ambito di un più ampio progetto di ammodernamento della rete idrica nelle aree montane del Friuli Venezia Giulia.
I lavori fanno parte del progetto denominato “Intervento pilota di digitalizzazione destinato ai Comuni montani caratterizzati da acquedotti rurali di piccole o micro-dimensioni”, iniziativa sostenuta da fondi europei gestiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la gestione delle infrastrutture idriche locali.
Nel dettaglio, la sospensione dell’erogazione idrica Pontebba seguirà questo calendario:
Lunedì 25 maggio 2026: dalle ore 9:00 alle ore 17:00
Martedì 26 maggio 2026: dalle ore 8:00 alle ore 17:00
Per garantire continuità operativa alle principali utenze sensibili (come: scuole, strutture sanitarie, centri socio riabilitativi educativi), nelle stesse giornate verrà attivato un servizio sostitutivo tramite sistemi di accumulo e distribuzione di sacchetti di acqua potabile.