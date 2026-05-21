Investita mentre attraversa davanti allo Stringher, insegnante in ospedale

L’incidente questa mattina davanti all’’istituto Stringher.

Un’insegnante è stata investita questa mattina a Udine mentre attraversava sulle strisce pedonali davanti all’istituto Stringher, in viale Monsignor Nogara. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8, quando la donna o è stata urtata da un’auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna e l’hanno accompagnata al pronto soccorso. Secondo le prime informazioni ha riportato diverse ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Oltre ai soccorritori, sul posto sono intervenuti anche gli agenti Polizia Locale di Udine, per chiarire la dinamica dell’incidente.