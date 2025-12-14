Fondi per la musica a scuola: strumenti nuovi per gli alunni delle medie di Latisana

Fondi per la scuola a indirizzo musicale di Latisana grazie ad un emendamento.

La scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo Cecilia Deganutti di Latisana riceve un nuovo sostegno regionale per potenziare le attività musicali. I fondi, pari a 10mila euro, saranno destinati all’acquisto e al restauro degli strumenti, migliorando la qualità della didattica e ampliando le opportunità per gli studenti.

L’iniziativa nasce da un emendamento alla legge di Stabilità 2026, presentato dalla consigliera Maddalena Spagnolo (Lega Fvg), “Una misura – spiega la consigliera -, che permette di sanare un’esclusione avvenuta lo scorso anno per un mero errore tecnico nella comunicazione dei dati da parte dell’ufficio ministeriale competente, che aveva impedito all’istituto di accedere ai fondi regionali dedicati alle scuole musicali”.

“La musica è un linguaggio universale che sviluppa creatività, disciplina e capacità relazionali – sottolinea Spagnolo –. Sostenere chi investe nell’educazione musicale significa investire sul futuro dei nostri ragazzi e sulla ricchezza culturale della comunità. Il provvedimento offre una risposta tempestiva e funzionale alle esigenze dell’istituto, mettendo in condizione la scuola di valorizzare il proprio indirizzo musicale con strumenti adeguati e aggiornati”.