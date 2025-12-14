Oltre 400 persone e 200 veicoli controllati dalle forze dell’ordine: due trovati con droga

In Borgo Stazione, trovate due persone in possesso di droga.

Continuano i servizi straordinari della Polizia di Stato di Udine denominati “Alto Impatto”, con controlli intensificati nelle scorse settimane nelle città di Udine, Cividale del Friuli e Tolmezzo. Nel corso delle operazioni, che hanno visto la partecipazione di personale della Questura, dei Commissariati di Cividale e Tolmezzo, della Polizia Ferroviaria, del Reparto Prevenzione Crimine, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali con unità cinofile, sono state identificate oltre 400 persone e controllati circa 200 veicoli.

A Udine, nel quartiere Borgo Stazione, due persone – un cittadino italiano e uno afghano – sono state trovate in possesso di circa 10 grammi di sostanza stupefacente e segnalate all’Autorità ai sensi dell’Art. 75 del Dpr 309/90. Oltre al controllo delle persone, i servizi hanno riguardato anche otto esercizi pubblici e attività commerciali, con verifiche amministrative e di sicurezza. L’iniziativa sottolinea l’impegno costante della Polizia di Stato nel garantire la legalità, la sicurezza e la tutela dei cittadini nelle principali aree urbane della provincia