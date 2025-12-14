Il calcio friulano piange Ido Sgrazzutti, fu difensore dell’Udinese e del Palermo

Ido Sgrazzutti era stato anche capitano dell’Udinese.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Ido Sgrazzutti, ex difensore e capitano dell’Udinese, protagonista degli anni della Serie C e figura di riferimento per il club. Tra il 1966 e il 1968 e poi dal 1973 al 1976, Sgrazzutti ha collezionato complessivamente 173 presenze con la maglia dell’Udinese, segnando 2 gol e indossando anche la fascia da capitano.

Nato nel 1947 a Flumignano di Talmassons, Sgrazzutti iniziò la sua carriera nella Sangiorgina, storico vivaio friulano, prima di approdare all’Udinese e debuttare tra i professionisti alla fine degli anni Sessanta. Nel 1968 fu acquistato dal Palermo, giocando tra Serie A e Serie B e contribuendo alla promozione dei rosanero nella massima categoria all’inizio degli anni Settanta.

Dopo l’esperienza al Palermo, fece ritorno a Udine, chiudendo la carriera professionistica con la maglia bianconera. Dopo l’attività calcistica, continuò a lavorare lontano dai riflettori: per anni fu postino a Basiliano. L’Udinese Calcio ha espresso il proprio cordoglio ai familiari, ricordando il contributo di Sgrazzutti alla storia del club.