Il bilancio dell’ultimo sabato da bollino nero sulle autostrade.

Seconda e ultima giornata di controesodo da bollino nero sulla rete di Autostrade Alto Adriatico, con volumi di traffico elevati ma complessivamente in linea con quelli registrati nello stesso sabato dello scorso anno. La proiezione a fine giornata è di circa 177mila transiti.



A sostenere gran parte dei flussi è stata ancora una volta la A4 Venezia-Trieste, asse centrale dei collegamenti da e verso il Nord Italia e il Centro-Est Europa. Nonostante l’elevato numero di veicoli in circolazione, l’autostrada ha retto l’impatto del controesodo facendo registrare code più contenute rispetto a un anno fa.



Alla barriera del Lisert, in ingresso, gli incolonnamenti hanno raggiunto punte di 3 chilometri, contro i 6 chilometri registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Già alle 16 erano stati conteggiati 17.900 transiti. In uscita dalla barriera le code hanno invece raggiunto i 2 chilometri. A differenza di quanto avvenuto nei precedenti sabati estivi, non si è mai reso necessario l’utilizzo della safety car, nonostante la chiusura della superstrada slovena H4, che sta facendo confluire verso la barriera tutti i veicoli provenienti da quella direttrice.

Ultimi flussi verso le località di mare

Accanto al controesodo, nel corso della giornata si sono registrati anche gli ultimi scampoli dell’esodo estivo, con l’arrivo di numerosi turisti provenienti dall’estero e diretti verso i litorali friulani e veneti. Tra le arterie maggiormente interessate dal traffico c’è stata la A23 Udine Sud-Palmanova, dove per gran parte della mattinata si sono verificati rallentamenti in direzione Palmanova.



Il movimento verso le località balneari ha avuto effetti anche sui caselli: a Latisana le uscite hanno fatto segnare un incremento del 4% rispetto a un anno fa. Il tratto che ha registrato il maggior numero di transiti è stato quello compreso tra Palmanova e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia. Intorno alle 12 sono state raggiunte punte di 3.300 transiti all’ora, un dato in aumento rispetto a quello osservato nei precedenti sabati estivi.



Alle 16.45 la situazione sulla rete risultava nel complesso sotto controllo. Restavano 2 chilometri di coda in ingresso alla barriera del Lisert, mentre sul resto delle autostrade gestite da Autostrade Alto Adriatico la circolazione risultava fluida.

Domenica 30 agosto sarà da bollino rosso

Il controesodo proseguirà anche nella giornata di domenica 30 agosto, quando il traffico sarà classificato da bollino rosso. Secondo le previsioni di Autostrade Alto Adriatico, sulla rete sono attesi circa 166mila transiti. Sulla A4 Venezia-Trieste, in direzione Venezia, sia durante la mattinata sia nel pomeriggio è previsto traffico intenso, con la possibilità di rallentamenti e code in prossimità degli svincoli utilizzati per raggiungere o lasciare le località balneari.



Possibili criticità sono previste anche in entrata alla barriera di Trieste Lisert, dove i flussi di rientro potrebbero nuovamente determinare rallentamenti e incolonnamenti. Traffico sostenuto è atteso anche sulla A28 Portogruaro-Conegliano, in particolare in direzione Portogruaro. Durante la mattinata e nel pomeriggio potranno verificarsi rallentamenti e code in uscita allo svincolo di Portogruaro.



Per favorire la circolazione durante la giornata di rientro, domenica sarà inoltre in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22.