Il mondo dell’aviazione protagonista a Osoppo con Air Expo Fvg

L’Air Expo Fvg torna protagonista sull’aviosuperficie di Rivoli di Osoppo, dove nel fine settimana va in scena l’ottava edizione della manifestazione dedicata al mondo dell’aviazione. Un appuntamento che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante tra appassionati, professionisti e curiosi, unendo esposizioni, dimostrazioni, formazione e iniziative rivolte anche ai più giovani.



A sottolineare il valore dell’evento è stata l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, presente oggi alla manifestazione. “L’Air Expo Fvg è diventato un appuntamento consolidato per tutti coloro che sono interessati al volo: c’è dentro passione, competenza, formazione, valorizzazione e supporto del territorio e capacità di inclusione”, ha dichiarato l’assessore.



La manifestazione propone un’ampia parte espositiva e dimostrativa, mentre il programma culminerà domenica con la possibilità di effettuare voli panoramici in elicottero, offrendo ai partecipanti l’occasione di osservare dall’alto il territorio friulano.

L’aviosuperficie strategica anche nelle emergenze

Nel corso della giornata Zilli ha ricordato anche il ruolo operativo assunto negli ultimi anni dall’aviosuperficie di Rivoli di Osoppo, utilizzata non soltanto per attività legate al volo sportivo e turistico ma anche nelle situazioni di emergenza. “L’aviosuperficie si è rivelata una base strategica per le esigenze di pubblica utilità, come accaduto di recente negli incendi in Carnia e in particolare sul Monte Amariana”, ha spiegato l’assessore.

Proprio durante le operazioni contro gli incendi che hanno interessato la montagna friulana, la struttura ha rappresentato un importante punto di supporto per i mezzi impegnati negli interventi. Alla giornata hanno preso parte, accanto al titolare della struttura Gabriele Lualdi, anche il sindaco di Osoppo Lorenzo Tiepolo e il presidente della Comunità Collinare del Friuli Luigino Bottoni.

Tecnologia, formazione e attenzione ai giovani

Uno degli aspetti evidenziati durante l’Air Expo riguarda il rapporto tra il mondo dell’aviazione e quello della formazione, con particolare attenzione agli studenti e alle competenze tecniche sviluppate sul territorio. “Il mondo dell’aviazione ha un fascino speciale – ha sottolineato Zilli – e l’Air Expo Fvg ha la capacità di alimentarlo e di coinvolgere soprattutto i giovani: tecnologia e pratiche di volo si collegano alla formazione degli istituti scolastici, a partire dal Malignani, e alla capacità di sviluppare le strutture e i servizi di quest’aviosuperficie, riqualificata con grande merito dalla Fondazione Lualdi”.



Un collegamento, dunque, tra passione per il volo, istruzione tecnica e opportunità professionali che punta a valorizzare anche le competenze maturate in Friuli Venezia Giulia nel settore aeronautico. Particolare attenzione viene riservata inoltre al tema dell’accessibilità. “Grazie alla collaborazione con Empatia Fvg Aps l’inclusione delle persone con disabilità è garantita perché il mondo dell’aviazione, nelle sue svariate dimensioni, può essere vissuto da tutti”, ha evidenziato l’assessore.



Per Zilli, infine, il settore può rappresentare anche uno strumento di promozione del territorio. “Il volo si conferma una delle carte vincenti per l’attrattività del nostro territorio, per la sua orografia, i suoi paesaggi e le competenze di tante persone maturate negli anni con grande dedizione”.