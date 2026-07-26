La “Notte al parco” a Latisana chiude gli eventi di luglio: ottime affluenze

Martedì 28 luglio la “Notte al parco” a Latisana chiuderà gli eventi del mese trascorso, che ha visto tutti i giovedì ospitare musica e animazione lungo le vie e le piazze del centro.



“Grande soddisfazione per l’ ottima affluenza di queste serate, abbiamo riscontrato, oltre a tutti i giovani, anche una massiccia presenza di famiglie con bambini – spiega l’assessore agli eventi di Latisana Claudio Serafini – cosa che ci ha fatto immensamente piacere, in quanto il divertimento, come prospettato, ha coinvolto sia i più piccoli con le animazioni a loro dedicate, sia i più grandi con i balli di gruppo”.

Martedì la terza edizione della Notte al Parco

“Martedì prossimo – prosegue Serafini – dalle 19:30 in Piazza Caduti della Iulia e nel vicino Parco Dante si svolgerà la terza edizione della Notte al Parco: avremo la partecipazione di ben 13 operatori del luogo che proporranno i loro prodotti enogastronomici e il parco sarà allestito con tavoli e sedie per vivere una serata immersi nel verde”.



Durante la serata inoltre, alle 20:45, ci sarà la presentazione della prima squadra dell’ Asd Ufb calcio, che milita in seconda categoria e, per concludere in bellezza, dalle 21 ci sarà il concerto del blasonato gruppo Absolute 5.

Ad agosto tornano le Notti del Vino

“Non finiranno qui gli eventi estivi di Latisana – conclude Serafini – infatti inizia fin da ora il conto alla rovescia per le oramai super apprezzate Notti del Vino, che si terranno rispettivamente il 6 agosto in piazza Indipendenza a Latisana e l’ 11 agosto in Aprilia Marittima“.