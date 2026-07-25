Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 26 luglio

Sarà una domenica caratterizzata dal maltempo in Friuli Venezia Giulia, con cielo prevalentemente nuvoloso, piogge abbondanti e temporali attesi fin dalle prime ore della giornata. Le condizioni più critiche potrebbero interessare soprattutto la pianura e la costa, dove saranno possibili fenomeni localmente intensi.



Per la giornata è in vigore anche l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, in vigore dalle 6 alle 23.59.

Temporali già dal mattino

La giornata inizierà con condizioni variabili, ma già dal mattino saranno probabili rovesci e temporali su tutte le zone della regione. Nel corso delle ore centrali è previsto un ulteriore peggioramento, con precipitazioni diffuse e in genere abbondanti.



Sulla pianura e sulla costa non si esclude la formazione di qualche temporale forte, accompagnato da piogge localmente intense. I fenomeni più rilevanti sono attesi soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio. In serata il cielo dovrebbe rimanere coperto, con la possibilità di ulteriori temporali e rovesci. Dal mattino lungo la costa soffierà un vento moderato da sud o sud-est, che potrebbe aumentare il moto ondoso. Sono previste possibili mareggiate nel tratto compreso tra Lignano Sabbiadoro e Grado.



Le temperature previste

Le temperature saranno in calo rispetto alle giornate precedenti. In pianura le minime saranno comprese tra 18 e 20 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 25 e 27 gradi.



Sulla costa sono previste temperature minime tra 20 e 22 gradi e massime comprese tra 25 e 27 gradi. Lo zero termico non sarà particolarmente elevato: a 1.000 metri sono attesi circa 16 gradi, mentre a 2.000 metri la temperatura media sarà di circa 11 gradi.