Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 26 luglio

25 Luglio 2026

di Giacomo Attuente

Sarà una domenica caratterizzata dal maltempo in Friuli Venezia Giulia, con cielo prevalentemente nuvoloso, piogge abbondanti e temporali attesi fin dalle prime ore della giornata. Le condizioni più critiche potrebbero interessare soprattutto la pianura e la costa, dove saranno possibili fenomeni localmente intensi.

Per la giornata è in vigore anche l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, in vigore dalle 6 alle 23.59.

Temporali già dal mattino

La giornata inizierà con condizioni variabili, ma già dal mattino saranno probabili rovesci e temporali su tutte le zone della regione. Nel corso delle ore centrali è previsto un ulteriore peggioramento, con precipitazioni diffuse e in genere abbondanti.

Sulla pianura e sulla costa non si esclude la formazione di qualche temporale forte, accompagnato da piogge localmente intense. I fenomeni più rilevanti sono attesi soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio. In serata il cielo dovrebbe rimanere coperto, con la possibilità di ulteriori temporali e rovesci. Dal mattino lungo la costa soffierà un vento moderato da sud o sud-est, che potrebbe aumentare il moto ondoso. Sono previste possibili mareggiate nel tratto compreso tra Lignano Sabbiadoro e Grado.

Le temperature previste

Le temperature saranno in calo rispetto alle giornate precedenti. In pianura le minime saranno comprese tra 18 e 20 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 25 e 27 gradi.

Sulla costa sono previste temperature minime tra 20 e 22 gradi e massime comprese tra 25 e 27 gradi. Lo zero termico non sarà particolarmente elevato: a 1.000 metri sono attesi circa 16 gradi, mentre a 2.000 metri la temperatura media sarà di circa 11 gradi.

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