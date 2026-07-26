A Lignano con una pistola softair senza tappo rosso: giovane denunciato

Un giovane residente nel Trevigiano è stato denunciato dai Carabinieri a Lignano Sabbiadoro dopo essere stato trovato in possesso di una pistola softair priva del tappo rosso, riproduzione di un modello in uso alle forze di polizia. Il controllo rientra nei servizi svolti tra venerdì e sabato nella località balneare, con particolare attenzione alle zone di aggregazione giovanile e alle strade maggiormente frequentate.

Il controllo durante le pattuglie a piedi

Il ragazzo è stato fermato durante una delle pattuglie organizzate dai Carabinieri della Stazione di Lignano Sabbiadoro e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Latisana, impegnati sia in uniforme sia in abiti civili.

Nel corso degli accertamenti i militari hanno trovato il giovane in possesso della pistola softair, sprovvista del previsto tappo rosso e simile nell’aspetto a quelle utilizzate dalle forze dell’ordine.

Proposto il foglio di via da Lignano

Oltre alla denuncia, nei confronti del giovane è stata avanzata la proposta per l’applicazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Lignano Sabbiadoro.

L’intervento rientra nell’attività di controllo predisposta dalla Compagnia Carabinieri di Latisana e coordinata dalla Centrale Operativa, con servizi mirati nei luoghi di maggiore aggregazione della località turistica.