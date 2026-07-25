Un’automobile è stata completamente avvolta dalle fiamme nella tarda mattinata di oggi, sabato 25 luglio, mentre percorreva via del Cristo, a Primulacco, nel territorio comunale di Povoletto. L’incendio ha rischiato di propagarsi alla vegetazione presente ai margini della strada, ma il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi.

Il fumo dal vano motore e la chiamata ai soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 11.20. Il conducente si è accorto che dal vano motore dell’auto stava uscendo del fumo e ha immediatamente accostato il veicolo a bordo strada. Dopo essere sceso dall’abitacolo e aver raggiunto una zona sicura, ha contattato i soccorsi.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Udine, con una squadra supportata da un’autobotte. Al loro arrivo, l’autovettura era ormai completamente interessata dalle fiamme, che stavano lambendo anche gli alberi e le sterpaglie nelle immediate vicinanze.

Evitata la propagazione delle fiamme

I soccorritori hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere il rogo e a impedire che il fuoco si propagasse alla vegetazione circostante. Una volta domate le fiamme, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’intera area interessata dall’incendio. Non risultano persone ferite.