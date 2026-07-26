Perde il controllo dell’auto ed esce di strada, grave un 25enne

L’incidente nella notte a Fiume Veneto.

Grave incidente nella notte tra sabato e domenica a Praturlone di Fiume Veneto, dove un giovane di 25 anni è rimasto ferito dopo essere uscito di strada con la propria auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.46 di domenica 26 luglio lungo via Friuli, nei pressi del civico 50. Il ragazzo, residente nel comune, è stato liberato dall’abitacolo dai vigili del fuoco e successivamente trasportato in elicottero all’ospedale di Udine.

L’auto contro un palo e una siepe

Secondo i primi elementi raccolti, il 25enne stava viaggiando in direzione del centro di Fiume Veneto quando, affrontando una curva, avrebbe perso il controllo della vettura. Il mezzo è uscito dalla carreggiata e, nella sua corsa, ha abbattuto la segnaletica stradale e urtato un palo della rete Telecom, terminando poi contro la siepe di una proprietà privata.

L’impatto ha provocato pesanti danni all’automobile, con l’abitacolo che si è deformato rendendo impossibile al conducente uscire autonomamente.

Il 25enne trasportato in elicottero a Udine

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone, che hanno lavorato per estrarre il giovane dalle lamiere e consegnarlo al personale sanitario. Presenti anche i soccorritori dell’ambulanza proveniente da Azzano Decimo.

Dopo le prime cure, viste le condizioni del ferito, è stato disposto il trasferimento con l’elicottero sanitario all’ospedale di Udine, dove il 25enne è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni sono considerate gravi, ma secondo le informazioni disponibili non sarebbe in pericolo di vita.

Accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Casarsa della Delizia, attivati dalla Centrale Operativa. Saranno gli accertamenti dei militari a chiarire con precisione le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo della vettura e a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.