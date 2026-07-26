Maltempo in Friuli Venezia Giulia, instabilità in aumento: le previsioni per le prossime ore

L’instabilità è destinata ad aumentare nelle prossime ore in Friuli Venezia Giulia, con rovesci e temporali che dal pomeriggio potranno interessare prima la zona montana e successivamente anche la pianura e la costa. A favorire il peggioramento sarà l’avvicinamento da ovest di una saccatura atlantica, preceduta da correnti umide sud-occidentali in quota e da Scirocco al suolo.

Nella mattinata di oggi sono stati osservati alcuni rovesci sulla zona lagunare, mentre sul resto della regione non si sono registrati fenomeni significativi. Le precipitazioni rilevate sono state inizialmente deboli, con accumuli inferiori al millimetro, per poi interessare anche la bassa pianura e la costa con valori cumulati di qualche millimetro.

Temporali in arrivo dal pomeriggio

Con l’avvicinamento del fronte freddo, nelle prossime ore saranno possibili nuovi rovesci e temporali isolati sulla costa. La fase più instabile è attesa nel pomeriggio, quando i fenomeni dovrebbero svilupparsi soprattutto sulla zona montana.

Verso sera rovesci e temporali potranno estendersi anche alla pianura e alla fascia costiera. Secondo le previsioni, non è escluso che localmente qualche temporale possa risultare più intenso.

Particolare attenzione anche alla costa, dove fino alla serata continuerà a soffiare vento moderato da sud. Nel tratto compreso tra Lignano Sabbiadoro e Grado sarà inoltre possibile una mareggiata.

Nessuna criticità segnalata nella mattinata

Sul fronte degli effetti al suolo, nella mattinata di oggi non sono pervenute segnalazioni di criticità alla Sala Operativa Regionale e al NUE 112 riconducibili all’allerta in corso.

Anche il vento non ha fatto registrare, almeno nelle prime ore della giornata, valori significativi nelle raffiche. La situazione resta comunque in evoluzione in vista dell’aumento dell’instabilità previsto tra il pomeriggio e la sera.