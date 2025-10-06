“Suo marito è nei guai per una rapina”: anziana truffata a Latisana

Nuova vittima della truffa del finto carabiniere.

Un’anziana residente a Latisana è stata vittima della truffa del finto carabiniere, questa mattina intorno alle 10.30. La donna, nata nel 1947, ha ricevuto una telefonata sul telefono fisso da un uomo che si è spacciato per un militare dell’Arma.

Il truffatore le ha raccontato che il marito era stato trattenuto per accertamenti a seguito di una presunta rapina in una gioielleria e che, per evitare conseguenze penali, sarebbe stato necessario consegnare denaro e preziosi. Convinta dalla falsa emergenza, la signora ha atteso l’arrivo di un complice presso la propria abitazione, consegnando gioielli in oro e 1.200 euro in contanti. I carabinieri stanno indagando per risalire agli autori della truffa