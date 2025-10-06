Cresce la Casa delle Farfalle, nuove serre per impollinatori e biodiversità

La novità alla Casa delle Farfalle di Bordano.

PolliNation, il progetto ideato nel 2023 dalla cooperativa Farfalle nella testa, che gestisce la Casa delle Farfalle di Bordano, entra in una nuova fase di sviluppo. Dopo due anni di attività autofinanziate, la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di sostenere il progetto, finanziando parte delle iniziative fino alla fine del 2026.

Dopo il “Giardino degli Impollinatori” inaugurato nel 2023 in un’area dismessa adiacente alla Casa delle Farfalle, ora il progetto educativo e divulgativo si estende all’interno delle serre tropicali, dove verranno creati nuovi itinerari tematici che mostrano i rapporti tra piante e insetti impollinatori nei contesti tropicali. Gli allestimenti offriranno exhibit interattivi e narrazioni immersive, pensati per far comprendere al pubblico l’importanza della tutela degli impollinatori per la biodiversità e per la vita stessa degli esseri umani.

Parallelamente prenderanno forma laboratori didattici nelle scuole, talk divulgativi e visite guidate su un percorso intitolato “Un mondo di impollinatori”, per far conoscere come spazi verdi sostenibili possano diventare rifugi vitali per gli insetti e generare benefici concreti per la società.

PolliNation continuerà a coinvolgere giovani offrendo opportunità formative e professionali in un contesto multidisciplinare. In particolare, la collaborazione con la Cooperativa Itaca nel progetto “Fiori di Inclusione”, avviato nel 2024, ha permesso di integrare ragazzi con disabilità intellettive nella coltivazione di piante autoctone, unendo educazione ambientale e inclusione sociale.