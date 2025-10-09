McDonald’s apre a Latisana, grande festa per l’inaugurazione

L’inaugurazione venerdì 10 ottobre.

Aprirà venerdì 10 ottobre il nuovo ristorante McDonald’s di Latisana, situato in Via Tisanella 214. Ottavo McDonald’s in provincia, ha portato a quasi 40 nuove assunzioni con un team di lavoro che proviene da Latisana e dall’area limitrofa.



Per l’occasione, venerdì 10 a partire dalle ore 17:00, si terrà una speciale festa di inaugurazione aperta a tutti, con taglio del nastro alla presenza del Sindaco di Latisana, Lanfranco Sette.

“Sono entusiasta di annunciare l’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Latisana – commenta Gianluca Ambrosini, Licenziatario McDonald’s – .Il mio obiettivo, insieme con tutto il mio team, è quello di offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio locale, generando non solo occupazione ma anche valore sociale. Sono sicuro che, con i nostri servizi e la nostra nuova offerta di ristorazione in questo territorio, potremo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità locale, così come arricchire ulteriormente la già importante offerta turistica dell’area geografica”.

Com’è il nuovo McDonald’s di Latisana.

Il nuovo McDonald’s conta un totale di 224 posti a sedere, tra sala interna e terrazza esterna, è dotato di chioschi digitali che permettono di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando se necessario alcuni ingredienti. Un’innovazione che consente ai nostri clienti di attendere il proprio ordine comodamente seduti al tavolo del ristorante.

Il locale mette a disposizione dei suoi clienti il McCafé: un luogo di ritrovo ideale per condividere con gli amici o in famiglia la colazione mattutina, per fare una pausa caffè veloce o per ritagliarsi un momento di gusto nel corso della giornata. Qui i clienti possono, infatti, non solo gustare un caffè ma anche scegliere tra la varietà di bevande calde, fresche spremute e gustosi prodotti da forno, tutti provenienti da aziende italiane. Il ristorante ha una doppia corsia McDrive grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto.

Il ristorante ha pensato anche ai più piccoli. All’interno della sala si trova infatti uno spazio interamente dedicato ai bambini, con una serie di servizi che regalano alle famiglie momenti di spensieratezza e divertimento; all’esterno del locale, possono intrattenersi nell’area giochi a loro dedicata. Sempre alle famiglie è dedicato anche il servizio che permette ai più piccoli di celebrare il proprio compleanno, organizzando una festa a tema proprio all’interno del ristorante.