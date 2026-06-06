Ancora un incidente all’incrocio di Cavalicco, i residenti chiedono più sicurezza

Nuovo incidente stradale a Cavalicco, nel comune di Tavagnacco, all’incrocio tra via Molin Nuovo e via I Maggio, un punto che i residenti segnalano da tempo come particolarmente critico. L’ultimo di una lunga serie, è avvenuto venerdì 5 giugno e ha coinvolto due vetture e ha richiesto l’intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco.



Le due auto si sarebbero scontrate all’altezza dell’incrocio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area dell’incidente, insieme ai soccorritori e alle forze dell’ordine per i rilievi.

La preoccupazione dei residenti

L’episodio ha riacceso le preoccupazioni degli abitanti della zona, ricordando come l’incrocio tra via Molin Nuovo e via I Maggio sia già stato in passato teatro di scontri tra veicoli, anche con conseguenze gravi. La richiesta che arriva dal quartiere è quella di valutare interventi sulla viabilità, per ridurre il rischio di nuovi incidenti. Della situazione si sarebbe già parlato anche in un incontro con amministratori e polizia locale nelle scorse settimane.