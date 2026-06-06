Le previsioni meteo in Friuli.

Una domenica in prevalenza soleggiata attende il Friuli Venezia Giulia, con condizioni generalmente stabili soprattutto su pianura e costa. La giornata del 7 giugno si aprirà con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, mentre nel pomeriggio qualche annuvolamento in più interesserà le aree montane.

Sole al mattino, pomeriggio possibili rovesci in montagna

Al mattino il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutto il Friuli Venezia Giulia. Le temperature saranno miti già dalle prime ore della giornata, con valori minimi compresi tra 14 e 17 gradi in pianura e tra 16 e 19 gradi lungo la costa.

Nel corso della giornata il clima diventerà più caldo, soprattutto nelle zone interne, dove le massime potranno raggiungere i 28-30 gradi. Sulla costa, invece, le temperature saranno leggermente più contenute, con valori tra 24 e 27 gradi, mitigati dai venti di brezza.

Nel pomeriggio il tempo resterà poco nuvoloso su pianura e costa, mentre sulle zone montane aumenterà la variabilità per la formazione di cumuli. Proprio sui rilievi saranno possibili locali piogge o rovesci, in particolare tra Alpi e Prealpi Carniche, soprattutto nelle aree più vicine al Cadore. Si tratterà comunque di fenomeni localizzati, mentre sul resto della regione il tempo dovrebbe mantenersi stabile. I venti saranno deboli e a regime di brezza.

In pianura le temperature oscilleranno tra 14/17 gradi di minima e 28/30 gradi di massima. Sulla costa i valori saranno compresi tra 16/19 gradi al mattino e 24/27 gradi nelle ore più calde.