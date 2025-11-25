Addio a Lorenzo ‘Tenaglia’ Buffon, il portiere friulano che vinse 5 scudetti col Milan

Lorenzo Buffon si è spento a 95 anni.

Per la sua presa era soprannominato “Tenaglia”: considerato uno dei migliori portieri d’Italia, oggi il mondo del calcio saluta Lorenzo Buffon, friulano e storico estremo difensore del Milan. Buffon si è spento a 95 anni (ne avrebbe compiuti 96 il 19 dicembre) a Latisana.

Lorenzo Buffon, originario di Majano, ancora non ventenne, esordì con la maglia del Milan nella stagione 1949/50. Portiere spettacolare ma decisamente efficace, si guadagnò il soprannome di “Tenaglia” per la presa sicura e la solidità tra i pali. Vestì la maglia rossonera dal 1950 al 1960, sotto la guida di Niels Liedholm, contribuendo alla conquista di cinque scudetti.

Nel corso della sua lunga carriera militò anche con Genoa, Fiorentina e Inter, collezionando presenze nella Nazionale italiana. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio nel mondo del calcio e dei tifosi, che lo ricordava con affetto anche dopo la fine della carriera.

Era cugino di secondo grado del padre di Gianluigi Buffon. Nel 1958 sposò Edy Campagnoli, famosa valletta del quiz Lascia o Raddoppia di Mike Bongiorno, da cui successivamente divorziò. A dare notizia della scomparsa è stata la sua unica figlia, Patricia. Secondo quanto riferito, la morte sarebbe avvenuta a causa di un improvviso arresto cardiaco. I funerali si terranno in forma privata a Latisana.