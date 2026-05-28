Udine, con Bob Sinclar parte la stagione dei concerti: tutti i live dell’estate

Udine si prepara a vivere un’estate all’insegna della grande musica, con un calendario di concerti e spettacoli che trasformerà la città in uno dei principali poli musicali del Friuli Venezia Giulia. Tra lo Stadio Friuli e il piazzale del Castello, il capoluogo si conferma punto di riferimento per i grandi eventi dal vivo.

Bob Sinclar apre la stagione al Castello con “Sunset in the Castle”

Ad aprire ufficialmente il calendario sarà “Sunset in the Castle – Degustando il FVG”, in programma sabato 30 maggio nel piazzale del Castello di Udine. L’evento, giunto alla sesta edizione, è organizzato da Pro Majano in collaborazione con PromoTurismo FVG, Comune di Udine e Zenit srl.

Il format unisce musica internazionale ed eccellenze enogastronomiche del territorio, trasformando il Castello in una venue d’eccezione per l’avvio della stagione estiva. Protagonista della serata sarà Bob Sinclar, dj e producer francese tra i nomi più noti della scena dance mondiale, autore di hit come “Love Generation” e “World, Hold On”.

Lo Stadio Friuli torna protagonista dei grandi live

La stagione dei concerti vedrà uno dei suoi centri principali nello Stadio Friuli, che torna a ospitare grandi eventi musicali grazie alla collaborazione tra Comune di Udine, Regione FVG e Udinese Calcio.

Il calendario prevede il 6 giugno il concerto di Eros Ramazzotti, seguito il 28 e 29 giugno dalle due date sold out di Vasco Rossi, atteso a Udine dopo il concerto del 2010. Il 4 luglio sarà invece la volta di Zucchero con il tour “BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”.

“Con i grandi concerti di quest’anno, Udine si rilancia nella scena musicale del Friuli Venezia Giulia”, ha detto il vicesindaco Alessandro Venanzi. “Riportare la musica allo Stadio Friuli è un segnale forte frutto soprattutto di dialogo. Accogliamo un grande pubblico atteso da tempo, vogliamo che questo diventi un appuntamento fisso, capace di valorizzare uno degli stadi più belli e moderni d’Italia e per questo ringraziamo Udinese Calcio. Questi eventi, per cui ringraziamo FVG Music Live, Vigna PR e alla Regione – aggiunge Venanzi – rappresentano una straordinaria opportunità per attrarre pubblico, promuovere il territorio e generare un indotto positivo per l’intera comunità”.

Il Castello di Udine tra musica, festival e nuovi linguaggi

Il piazzale del Castello sarà anche quest’anno uno dei luoghi simbolo dell’estate musicale udinese, con un programma che fino a fine luglio intreccia concerti, festival e spettacoli. Dopo l’apertura con Sunset in the Castle e la rassegna Insolitudine, il 19 giugno sarà la volta di OKGiorgio, mentre il 20 e il 22 giugno tornerà Tony Pitony, già entrato nella storia degli eventi in Castello con il primo doppio sold out mai registrato nella location udinese.

Il programma prosegue con i Beat il 6 luglio, il giornalista di Report Sigfrido Ranucci (7 luglio), Noemi l’8 luglio, Max Angioni il 9 luglio, Johnny Marr il 20 luglio e Madame il 29 luglio, oltre ad altri appuntamenti tra cui la Ceghedaccio Symhony Orchestra e l’orchestra dei Filarmonici Friulani.

“Udine presenta anche quest’anno un calendario musicale estivo di grande valore, capace di valorizzare la musica e la cultura in uno dei luoghi più iconici della città”, ha commentato l’Assessore alla Cultura Federico Pirone. “Siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico e dell’entusiasmo che ha accompagnato le scelte compiute: è il segno di una programmazione di qualità che punta a parlare a pubblici diversi a partire dai più giovani”.

Udin&Jazz e Folkest: il respiro internazionale della città

La vocazione musicale di Udine si conferma anche attraverso le rassegne internazionali. Udin&Jazz porterà in città artisti di primo piano come Pat Metheny, Baba Sissoko, Nik West, il progetto “We Want Miles” dedicato a Miles Davis e il bassista MonoNeon, rafforzando il ruolo della città come crocevia di linguaggi musicali.

Anche Folkest arricchisce il calendario con ospiti come I Nomadi, il talk di Gianluca Gotto e Angelo Branduardi, confermando la centralità della musica popolare e d’autore nella programmazione estiva. Chiudono il calendario, anche le programmazioni di More Than Jazz a cura di Simularte in Castello, Corte Morpurgo e Cavallerizza e le “Armonie in città” a cura della Fondazione Bon.