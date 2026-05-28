Buttrio, macchinario tritura sassi in fiamme: soccorso l’operatore

Pochi minuti dopo le 15 di oggi, 28 maggio 2026, un incendio ha coinvolto un macchinario tritura sassi all’interno di un’azienda che produce ghiaia a Buttrio, causando momenti di apprensione ma senza conseguenze gravi per le persone.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del fuoco del comando di Udine, arrivati sul posto con una squadra della sede centrale e supportati da due autobotti: una proveniente dallo stesso comando friulano e una inviata dal comando di Gorizia.

Il rogo e l’intervento dei Vigili del fuoco

Giunti nell’area produttiva, i Vigili del fuoco hanno trovato il macchinario, alimentato a gasolio, già parzialmente avvolto dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state condotte anche con l’utilizzo di schiuma antincendio, che ha permesso di circoscrivere rapidamente il rogo ed evitare la propagazione alle altre strutture dell’impianto. Secondo quanto riportato, l’incendio non ha infatti coinvolto altri macchinari presenti nell’area produttiva, limitando i danni alla sola unità interessata.

Operatore soccorso dopo l’inalazione di fumo

Durante le operazioni, l’operatore del macchinario ha inalato del fumo ed è stato immediatamente assistito dal personale sanitario, fatto intervenire sul posto. Dopo la valutazione clinica, non è stato ritenuto necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incendio è intervenuta anche la Polizia Locale, per gli accertamenti di competenza. Le cause del rogo sono al momento ancora in fase di accertamento.